Tópicos: Deportes | Tenis | WTA

Italia tumbó Estados Unidos y conquistó su sexto título en la Copa "Billie Jean King"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

Jasmine Paolini fue la gran figura para asegurar la segunda corona consecutiva del equipo transalpino en Shenzhen.


 
En portada

La selección de Italia revalidó la corona en la Copa Billie Jean King este domingo tras superar la final disputada en el Shenzhen Bay Sports Centre Arena, venciendo con un 2-0 a Estados Unidos y sumando así su sexto título en la historia del certamen.

Tras su conquista en la pasada edición disputada en Málaga, la capitana Tathiana Garbin encontró en Jasmine Paolini (8° del WTA) a su gran referente en esta edición. La medallista olímpica resolvió el partido ante Jessica Pegula (7°) en apenas 1 hora y 24 minutos para vencer por 6-4 y 6-2.

Antes de eso, Elisabetta Cocciaretto (91°) fue la encargada de pavimentar la senda triunfal después de sorprender a Emma Navarro (18°), quien pese a encontrarse mejor ubicada no tuvo respuesta ante los quiebres y cedió por doble 6-4.

Italia, que ahora acumula seis títulos, se sitúa a una corona de Australia (7) y se acerca al palmarés de República Checa (11), aunque aún lejos de los 18 trofeos que ostenta Estados Unidos, combinado que cayó en su sexta edición consecutiva ante el equipo transalpino.

