LP Open WTA 2025 anunció tres tenistas del top 100 en el primer listado de participantes

Una nueva edición del LP Open by IND WTA 125 se disputará entre el 17 y el 23 de noviembre en la Hacienda Chicureo de Colina, y contará con tres jugadoras en el top 100 del ránking mundial.

El torneo, parte de la gira sudamericana del WTA Tour, reunirá a destacadas figuras internacionales, incluidas campeonas recientes y jugadoras con presencia en los principales Grand Slam de la temporada.

Entre los nombres confirmados destacan la suiza Simona Waltert (88° del mundo), campeona del WTA 125 de Río de Janeiro; la eslovena Veronika Erjavec (100°), ganadora en los torneos de Changsha y Huzhou; y la francesa Léolia Jeanjean (94°), poseedora de cuatro títulos profesionales.

También dirá presente la armenia Elina Avanesyan (23 años), quien alcanzó el puesto 36 del ranking mundial tras sus semifinales en los torneos de Hobart y Mérida. A ellas se suman las campeonas del LP Open: la egipcia Mayar Sherif, vencedora en 2022, y la checa Sara Bejlek, ganadora en 2023, ambas en busca de su segundo título en Chile.

Desde Argentina, las seleccionadas de la Billie Jean King Cup, María Lourdes Carlé y Julia Riera, volverán a competir en el cuadro principal. Carlé, finalista del año pasado, intentará superar su actuación de 2024 y consagrarse definitivamente como la mejor en Hacienda Chicureo.

Asimismo, la organización del tornep entregó sus primeras wild cards a dos

representantes chilenas: Antonia Vergara y Fernanda Labraña.