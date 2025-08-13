Monica Seles reveló que sufre una grave enfermedad neuromuscular

La extenista Mónica Seles, ganadora de nueve torneos de Grand Slams, reveló que sufre desde hace tres años miastenia grave, una enfermedad neuromuscular que debilita los músculos.

A sus 51 años, la jugadora nacida en la antigua Yugoslavia y nacionalizada estadounidense, decidió contar su enfermedad a escasos días de que comience el US Open para dar visibilidad sobre esta condición.

"Estaba jugando al tenis con unos niños o con unos familiares y fallé una bola. Era como que veía dos pelotas. Eran síntomas que no podía ignorar. Me llevó tiempo absorberlos y poder hablar abiertamente sobre ello, porque es algo muy difícil. Me afecta en el día a día mucho", dijo Seles en una entrevista con Associated Press.

Seles ganó ocho Grand Slams entre los 16 y los 19 años, pero sufrió un ataque con cuchillo en Hamburgo en 1993, mientras disputaba un partido, que le dejó fuera de las pistas durante dos años, y solo ganó un grande más después de ese incidente.

Se retiró definitivamente en 2003, con 53 títulos en su palmarés y 178 semanas en lo más alto de la clasificación.

La miastenia grave no tiene cura.