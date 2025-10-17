Chileno Ignacio Flores se lució en el Mundial de Triatlón junior y se subió al podio

El triatleta chileno Ignacio Flores concretó una gran actuación en el Mundial de Triatlón junior luego de alzarse con la medalla de bronce en el evento realizado en Australia.

El deportista nacional salió en un segundo grupo del nado con un tiempo de 9'55", pero en el ciclismo concretó el octavo mejor tiempo con 29'42" y se metió en la lucha por alcanzar en el podio.

Ya en el trote Flores se afianzó en la tercera posición y concretó el bronce con un tiempo de 15'11" para totalizar un crono de 55'50", rematando a solo ocho segundos del ganador de la prueba, el francés Tristan Douche y a tres del británico Alex Robin, plata.

En tanto, el nacional Sebastián Zurob también logró una destacada actuación al rematar 10° con un tiempo de 56'10". Mientras que Daniel Ubilla fue 31°.