Ironman 70.3 de Pucón anunció cupos gratuitos para deportistas con discapacidad

La organización del Ironman 70.3 de Pucón, a cargo del Club Deportivo Universidad Católica, anunció la apertura de 20 cupos gratuitos exclusivos para deportistas con discapacidad de cara a la edición 2026 de la tradicional competencia.

La consolidación de las plazas de inscripción se selló junto al ministro del Deporte, Jaime Pizarro; del presidente del Club Deportivo UC, Francisco Urrejola; del presidente del Comité Paralímpico de Chile, Sebastián Villavicencio; del presidente de la Federación Chilena de Triatlón, Javier Parada; y del paratriatleta Yunerki Ortega.

El presidente del CDUC, Francisco Urrejola, expresó que "nuestra misión es consolidar el deporte como un espacio inclusivo para todos. Queremos que cada deportista, sin importar sus desafíos, pueda ser parte de experiencias significativas y únicas como el triatlón de Pucón".

Por su parte, el ministro Jaime Pizarro que "abrir estos cupos para los paratriatletas es un hito muy significativo. Estas iniciativas permiten seguir proyectando al deporte paralímpico que ha tenido tan buenos resultados".

Los deportistas interesados en uno de estos cupos para el Ironman 70.3, a realizarse el domingo 11 de enero, podrán enviar su postulación al correo electrónico infoironman@cduc.cl.