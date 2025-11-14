Síguenos:
Jornada del Sudamericano Youth de Vela en Concón terminó sin regatas por escasez de viento

El tercer Sudamericano Youth de Vela, por el circuito World Sailing, que se realiza en Concón no pudo realizar sus pruebas de este viernes debido a las condiciones del tiempo en las costas de la región de Valparaíso, con escasez de viento e inestabilidad en su dirección.

Los competidores esperaron en tierra por más de una hora, pero finalmente se cancelaron los recorridos y los podios de las cinco categorías se definirán este sábado 15 de noviembre.

Más allá de este traspié, Chile es protagonista con el liderato de Ricardo Seguel y la dupla de Agustín Segovia y Jorge Urzúa en las categorías ILCA 7 y Snipe.

