[VIDEO] Coquimbo Unido dedicó emotivo video de despedida a Esteban "Chino" González

Después de que Querétaro oficializase a Esteban González como su nuevo técnico, en Coquimbo Unido compartieron un emotivo video para agradecer al entrenador por la histórica campaña que los llevó a coronarse en la Liga de Primera.

En el registro, se ve al "Chino" llorando en una oficina para luego hacer una transición hacia los festejos del título, todo bajo la canción "No Es Mi Despedida" de Natalia Oreiro.