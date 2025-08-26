Chile debutó con triunfo sobre República Dominicana en la Copa Panamericana de vóleibol

La selección chilena masculina de vóleibol comenzó con el pie derecho su participación en la Copa Panamericana de León, México, al derrotar por 3-1 a República Dominicana, con parciales de 25-19, 23-25, 25-17 y 25-23.

El máximo anotador del compromiso fue Vicente Parraguirre, quien aportó 19 puntos para encaminar el triunfo de los "Guerreros Rojos" en el arranque del certamen continental.

Este torneo resulta clave en la preparación del combinado nacional para el Mundial de Filipinas 2025, que se disputará en septiembre, y en el que Chile buscará consolidar su progreso en la disciplina.

El próximo desafío para el equipo dirigido por Daniel Nejamkin será este miércoles a las 14:00 horas (18:00 GMT), cuando enfrenten a Surinam, en la segunda fecha del Grupo A.