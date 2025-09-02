El Team Chile está de luto: Falleció el head coach del voleibol playa

La Federación de Vóleibol de Chile informó en horas de la noche de ayer lunes el sensible fallecimiento de Paulo Roberto Moreira da Costa, Paulao, head coach de la selección nacional de vóleibol playa y formador clave en el desarrollo de esta disciplina en nuestro país.

Como jugador y entrenador, Paulao dedicó su vida al vóleibol de playa, alcanzando hitos históricos y dejando una huella imborrable en Chile y el mundo.

De acuerdo a lo informado por Fevochi, bajo el liderazgo de Paulao, la selección chilena de la especialidad conquistó títulos sudamericanos, logros panamericanos y una clasificación olímpica que marcaron un antes y un después en la historia del vóley chileno.

"Más allá de los triunfos, será recordado por su pasión, compromiso y calidez humana, que inspiraron a generaciones de deportistas", expresó el ente rector.