Tópicos: Deportes | Voleibol | Voleibol playa

Primos Grimalt avanzaron de fase en el Mundial de Vóleibol Playa

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El binomio nacional cerró con triunfo la etapa grupal.

Ahora deben esperar otros resultados para conocer su próximo desafío.

Este domingo, los chilenos Marco y Esteban Grimalt lograron un valioso triunfo que les permitió superar la fase de grupos en el Mundial de Vóleibol Playa que se desarrolla en Adelaida, Australia.

Los nacionales celebraron una sólida victoria de 2-0 ante los marroquíes Soufiane El Gharouti y Ilyas Karbal, con parciales de 21-10 y 21-11.

De esta manera, los primos Grimalt remataron en el tercer puesto del Grupo L con los mismos dos triunfos y cinco puntos que los franceses Bassereau y Aye y los australianos Nicolaidis y Carracher.

El dúo chileno aseguró, al menos, disputar los play-offs eliminatorios, aunque aún deben esperar el desenlace de los otros grupos para conocer su destino, pues los cuatro mejores terceros pasarán directamente a dieciseisavos de final.

