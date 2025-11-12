Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.3°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Economía | Banco Central

Banco Central llamó a la "cautela" en cuentas fiscales por persistencia de déficit

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En el Informe de Estabilidad Financiera (IEF), el ente emisor recordó que en los últimos años se han reducido las holguras fiscales y ha aumentado la deuda pública.

Valoraron que las condiciones financieras del país "exhiben una leve mejora respecto al informe de mayo".

Banco Central llamó a la
 ATON
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Banco Central publicó este miércoles el Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del segundo semestre del 2025, donde analizaron las perspectivas económicas nacionales y ofrecieron soluciones para mejorar las condiciones de financiamiento.

De acuerdo al ente emisor, las condiciones financieras del país "exhiben una leve mejora respecto al informe de mayo", mientras que las tasas de interés de largo plazo registraron una leve disminución.

El texto también precisa que en los hogares, las vulnerabilidades se mantienen en niveles bajos, asimismo en las empresas, que disminuyeron sus indicadores de endeudamiento, carga financiera e impago, reflejando una menor vulnerabilidad financiera.

Sin embargo, advierten que la persistencia de déficits estructurales por varios años ha reducido las holguras fiscales y ha aumentado la deuda pública.

"Mantener la cautela en las cuentas fiscales, a través de un endeudamiento soberano sostenible, es una tarea fundamental para preservar adecuadas condiciones de financiamiento para hogares y empresas y también para la capacidad de la economía de mitigar el impacto de futuros shocks", plantearon desde el Central.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada