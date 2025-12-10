"Gran nombre": Oposición valora nominación de Kevin Cowan como consejero del Banco Central
El economista fue propuesto por el Presidente Boric para reemplazar a Stephany-Griffith Jones, que dejará el cargo el próximo 24 de diciembre.
"Debería tener un apoyo bastante mayoritario en el Senado y ser confirmado (en el cargo)", opinó Felipe Larraín, exministro de Hacienda de Sebastián Piñera.
"Kevin, que además une la mirada desde el sector no solamente como economista, sino del sector financiero, va a ser sin duda un aporte al Consejo", enfatizó Felipe Larraín.