Tópicos: Economía | Banco Central

"Gran nombre": Oposición valora nominación de Kevin Cowan como consejero del Banco Central

Publicado:
| Periodista Radio: Gonzalo Aguirre
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El economista fue propuesto por el Presidente Boric para reemplazar a Stephany-Griffith Jones, que dejará el cargo el próximo 24 de diciembre.

"Debería tener un apoyo bastante mayoritario en el Senado y ser confirmado (en el cargo)", opinó Felipe Larraín, exministro de Hacienda de Sebastián Piñera.

 ATON (archivo)

"Kevin, que además une la mirada desde el sector no solamente como economista, sino del sector financiero, va a ser sin duda un aporte al Consejo", enfatizó Felipe Larraín.

En portada

La nominación del economista Kevin Cowan como nuevo consejero del Banco Central por parte del Presidente Boric provocó reacciones positivas en sectores de la oposición, desde donde destacaron su trayectoria para asumir los desafíos del cargo.

"Es un gran nombre", afirmó la senadora Ximena Rincón, presidenta de Demócratas e integrante de la Comisión de Hacienda en la Cámara Alta, donde el eventual reemplazante la actual consejera Stephany-Griffith Jones, que concluirá su período el 24 de diciembre, deberá exponer en los próximos días.

Por su parte, el economista Felipe Larraín, exministro de Hacienda de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, destacó la trayectoria del experto: "Tengo una muy buena impresión de Kevin Cowan, creo que es un muy buen economista y que debería tener un apoyo bastante mayoritario en el en el Senado para ser confirmado como consejero del Banco Central", expresó.

"Kevin, que además une la mirada desde el sector no solamente como economista, sino del sector financiero, va a ser -sin duda- un aporte al Consejo", agregó.

