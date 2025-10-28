Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago25.5°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Economía | Banco Central | Tasa de interés

Banco Central mantiene, por decisión unánime, la tasa de interés en 4,75%

Publicado:
| Periodista Radio: Gonzalo Aguirre
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"El escenario externo ha evolucionado de acuerdo con lo previsto en el IPoM de septiembre", aseguró el ente emisor tras realizar su última Reunión de Política Monetaria.

Banco Central mantiene, por decisión unánime, la tasa de interés en 4,75%
 ATON (referencial)

"Los mercados financieros mundiales, aunque con vaivenes, han mostrado un desempeño favorable desde la última Reunión", destacó el Banco Central.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Banco Central informó, la tarde de este martes, que acordó -de manera unánime- mantener la tasa de interés en 4,75% tras concluir su última Reunión de Política Monetaria.

"En términos generales, el escenario externo ha evolucionado de acuerdo con lo previsto en el IPoM de septiembre", señaló en ente emisor a través de un comunicado.

En el plano internacional, el Banco Central subrayó: "Aunque se anunció un posible principio de acuerdo para el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, siguen presentes focos de incertidumbre relevantes en el ámbito comercial".

"Los mercados financieros mundiales, aunque con vaivenes, han mostrado un desempeño favorable desde la última Reunión", enfatizó.

Respecto al mercado financiero local, las tasas de interés "—tanto de corto como de largo plazo— han mostrado cambios acotados respecto de la última Reunión, mientras que el peso se ha apreciado. La bolsa también ha tenido ganancias. El crédito no muestra grandes cambios", indicó la entidad.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada