Banco Central mantuvo la tasa de interés en 4,75%

En línea con lo recomendado por el Grupo de Política Monetaria, el Consejo del Banco Central acordó, de forma unánime, mantener la tasa de interés (TPM) en 4,75% en su Reunión de Política Monetaria de este martes.

La decisión se da a conocer en la previa de que el instituto emisor publique su nuevo Informe de Política Monetaria (IPoM), y después de que recortara la tasa por última vez a fines de julio, cuando llevaba siete meses sin alteraciones.

En cuanto a los elementos que el organismo tomó en consideración, su comunicado apunta a que "el escenario externo ha evolucionado en torno a lo esperado, aunque se mantienen diversos focos de incertidumbre", como es el caso de los aranceles desde EE.UU.

Asimismo, observa que "los mercados financieros globales han ido consolidando la expectativa de que la Reserva Federal retomará este mes los recortes de su tasa de interés" en el gigante norteamericano.

"En el mercado financiero local, tanto el tipo de cambio como las tasas de interés de corto y largo plazo se mantienen en torno a lo reportado en la Reunión anterior, a la vez que el IPSA ha continuado acumulando ganancias", releva el escrito.

También se da cuenta de que "la actividad local ha evolucionado en línea con lo proyectado en el IPoM de junio, ratificando la transitoriedad de los factores que la impulsaron a inicios de año".

Por otro lado, si bien reconoce que la inflación total ha seguido disminuyendo, el emisor subraya que "la inflación subyacente se ubica por encima de lo esperado en el IPoM previo, tanto en bienes como en servicios".

Al cierre, el BC sostiene que "en el escenario actual, el riesgo de una mayor persistencia de la inflación requiere acumular más información antes de continuar el proceso de convergencia de la TPM a su rango de valores neutrales".