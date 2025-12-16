Tras cinco meses, y en decisión unánime, Banco Central bajó la tasa de interés a 4,5%

El Banco Central (BC) decidió, de forma unánime, reducir en 25 puntos base la tasa de interés y la situó en 4,5 por ciento.

La decisión del ente emisor era anticipada por los expertos, ya que las encuestas afirmaban que la próxima baja se esperaba para la última Reunión de Política Monetaria (RPM) de este 2025.

Entre los factores que motivaron la disminución de la tasa -algo que no ocurría desde julio- se encuentra "el panorama global, (que) muestra un impulso externo algo mayor para la economía chilena", dice el comunicado del BC.

Asimismo, destacó, también a nivel global, "el incremento generalizado de las bolsas" y el precio del cobre, que "ha aumentado significativamente y supera los cinco dólares la libra. De todos modos, los riesgos globales siguen siendo elevados y no puede descartarse un deterioro abrupto de las condiciones financieras", reparó.

Respecto al mercado financiero local, "ha seguido las tendencias globales: la bolsa (IPSA) ha registrado ganancias y las tasas de interés de largo plazo han descendido en los últimos meses. El peso se ha apreciado. El crédito se mantiene sin grandes cambios, aunque la cartera comercial muestra algunas señales de recuperación", describió el ente emisor.

La inflación también fue un factor a considerar: A nivel "total y subyacente, se ha reducido (...). Las expectativas inflacionarias a dos años se ubican en 3% y el fenómeno ha disminuido más rápido que lo proyectado en septiembre, en un entorno económico local y global algo mejor que lo esperado", reza el comunicado.

La próxima Reunión de Política Monetaria se efectuará los días lunes 26 y martes 27 de enero de 2026.