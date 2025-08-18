Síguenos:
Tópicos: Economía | Bolsas | IPSA

Bolsa: IPSA logra nuevo récord histórico al superar los 8.800 puntos

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Las acciones de Copec, SQM-B, Andina-B y Latam marcaron los principales incrementos en esta jornada.

 ATON
La Bolsa de Santiago alcanzó máximos históricos este lunes, llegando a más de 8.800 puntos en el IPSA, impulsado por los resultados corporativos del segundo trimestre y por los últimos datos de la economía local.

Según publicó Emol, el principal indicador local tuvo un avance del 0,99 por ciento, llegando así a los 8.826 puntos.

Entre los principales movimientos al alza se encuentran las acciones de Copec (1,47 por ciento), SQM-B (2,04 por ciento), Andina-B (1,86 por ciento) y Latam, con un 1,75 por ciento.

Las cifras del jueves ya habían marcado sobre 8.700 puntos, llegando a récords en la antesala de un feriado.

