Andy Stalman, uno de los grandes expertos de branding del mundo, conversó con Cooperativa aprovechando su visita al país por el Séptimo encuentro de "Imagen de Chile", donde precisamente se discutió sobre la imagen y marca que tiene el país a nivel internacional.

El también conocido como “Mr. Branding”, reconoció que Chile no tiene una imagen estática, sino “dinámica”, argumentando que “es un país en proceso de transformación y de evolución. Y sin duda alguna, tiene que ver con las experiencias, historias, relaciones, con cómo nos hacen sentir a las personas que venimos, ya sea por paseo, trabajo, turismo, inversión. El balance es súper positivo”.

Sin embargo, reparó en que la marca del país –diferente a la imagen- se vio deteriorada en los últimos cinco años.

“Han pasado cosas que han impactado en lo que era hasta ese entonces la percepción de un país que no parecía que estuviese en Latinoamérica por su seriedad, su estabilidad económica, su progreso, su desarrollo, eh su solidez institucional y tantos otros etcéteras. Pero, desde el 2019 a esta parte, es como que se latinizó en algunos puntos Chile, y eso ha mermado eh esa percepción y esa construcción de marca”, afirmó.

