Grau defendió gestión económica: "El país que entregamos es muy distinto al que recibimos"

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, conversó con Cooperativa en el marco del Encuentro Anual de la Industria de la Sofofa, donde analizó el desempeño económico del Gobierno de Gabriel Boric, tema que ha sido foco en la carrera presidencial.

"Cuando uno compara el país que nosotros recibimos versus el que estamos entregando en materia económica, hay mucho de diferencia. Esto era un país que tenía un déficit fiscal el 2021 de más de 10%; había problemas de cuenta externa, es decir, estábamos necesitando ahorro externo muy fuerte y eso no era sostenible en el tiempo; había una inflación que estaba más de 14%. Además, teníamos una situación en la que el país estaba con la ausencia de reformas importantes para volver a crecer", señaló.

En ese sentido, apuntó que "en todo eso hemos avanzado", enfatizando en "lo último, la reforma de permisos; el hidrógeno verde; la Estrategia Nacional del Litio; la reforma de pensiones que nos va a permitir crecer más; se ordenaron las cuentas fiscales, bajamos la inflación".

"La situación actual sigue siendo muy desafiante. A mí me alegra que en la campaña presidencial el tema del crecimiento esté muy presente. Eso es muy importante. Pero por supuesto, el punto de partida es muy distinto al que a nosotros nos tocó enfrentar", sostuvo.

Asimismo, abordó las críticas que plantean un déficit económico, sobre las que declaró que "en esto lo importante es hablar con los datos. Cuando uno mira cualquier dato de Chile, se da cuenta que en materia económica hay desafíos importantes, pero no estamos en una situación en que, como a veces se dice, que 'Chile se cae a pedazos'".

"Eso lo ha dicho incluso el exministro de Hacienda Ignacio Briones, o sea, yo creo que no lo tenemos que decir nosotros eso, sino que la gente de oposición que mira los datos sabe que eso nos es así", sostuvo.