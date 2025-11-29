Airbus reconoce "importantes dificultades" por incidente en sus aviones A320

El consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, reconoció "importantes dificultades logísticas y retrasos" en el tráfico aéreo atribuidos al incidente detectado en su familia de aviones A320, que justificó por el cuidado del fabricante aeronáutico por la seguridad.

"La puesta en marcha de una solución correctiva sobre ciertos aparatos A320 entraña importantes dificultades logísticas y retrasos desde ayer. Quiero presentar mis sinceras excusas a nuestros clientes y a los pasajeros afectados. La seguridad es nuestra prioridad absoluta", afirmó Faury en un mensaje en las redes sociales.

El máximo responsable del fabricante aeronáutico europeo aseguró que los equipos de la compañía "trabajan sin descanso para acompañar a nuestros operadores y desplegar las actualizaciones lo antes posible con el fin de poner los aviones en servicio y recuperar el funcionamiento normal, con el nivel de seguridad que se espera de Airbus".

El incidente fue señalado el viernes, cuando Airbus reconoció un fallo en sus sistemas de control detectado en un vuelo de la compañía estadounidense JetBlue entre Cancún y Newark, Nueva Jersey que el pasado 30 de octubre tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida.

Sus sistemas de control sufrieron una disfunción por su exposición a altas radiacciones solares, lo que llevó a Airbus a revisar sus equipos.

Más de 6.000 aviones, la mitad de los A320, el avión más vendido de la historia de la aviación comercial, se vieron afectados por este problema, aunque la mayor parte de ellos solo necesitaban una actualización informática para mantener los estándares de seguridad.

En un primer momento Airbus indicó que un millar precisaba un mantenimiento más profundo, que podía mantenerles en tierra algunas semanas, pero el ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, indicó que finalmente esa intervención solo afectará a un centenar.

La intervención provocó algunas cancelaciones de vuelos y retrasos en Europa, aunque el impacto fue superior en Asia y América, según indicaron las diferentes compañías.