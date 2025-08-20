El mercado automotriz chileno vive una transformación acelerada. Según Diego Mendoza, secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), este año uno de cada diez autos nuevos vendidos en el país corresponde a tecnologías electrificadas, principalmente híbridos y eléctricos. Una cifra inédita que marca el inicio de un cambio profundo en las preferencias de los consumidores.

"En Chile ya puedes encontrar el mismo modelo con motor a bencina y en versión eléctrica, y en algunos casos es más conveniente optar por el eléctrico", explicó Mendoza en Una Nueva Mañana. La razón está en los ahorros en consumo: cargar en casa sigue siendo mucho más barato que llenar un estanque con bencina de 93, 95 o 97 octanos.

