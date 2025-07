CPC por elecciones: Nos preocupan propuestas que miran con desconfianza al sector privado

Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), abordó en Cooperativa la carrera presidencial y manifestó que al mundo empresarial le preocupan ciertas propuestas que "miran con desconfianza" al sector privado.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la dirigente expresó su convicción de que "la empresa privada es un motor de crecimiento de la economía y de progreso de los países. Es también un motor para la solución de problemas públicos a través de la gestión privada".

En ese sentido, planteó la inquietud que se vive dentro de la CPC: "Lo que sí nos preocupa es cuando hay propuestas que, de alguna manera, miran con desconfianza la actividad del sector privado".

"No estoy hablando de una candidatura en particular, (pero) sí de una ideología, que insisto, hay que ver cómo se integra con otras visiones, en este caso de la izquierda; y lo mismo también cómo la derecha consensúa un un programa, en el cual nosotros esperamos que no existan prejuicios hacia la actividad privada, por el contrario", explicó.

Jiménez señaló que, en ese caso, "uno esperaría lo contrario: ver cómo de alguna manera se fortalece el sector privado para que vuelva a invertir, para que genere más empleo y oportunidades para las personas, y eso es lo que vamos a estar tratando de incentivar en este debate electoral".