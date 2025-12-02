Encuentro Anual de la Industria llega a la Escuela de Ingeniería U. de Chile

La Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile será el escenario de la edición 2025 del Encuentro Anual de la Industria (EAI), organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y que nuevamente tendrá como principal orador al Presidente Gabriel Boric.

La gremial destacó la importancia histórica del recinto del barrio Parque O'Higgins, lugar donde -por ejemplo- "se envió el primer correo electrónico hace más de 30 años".

La reunión de grandes empresarios y la sociedad civil tiene este año el lema "Chile converge: el futuro nos reúne", y antes del Primer Mandatario hablará ante la audiencia la timonel de la Sofofa, Rosario Navarro.

"El espíritu del Encuentro Anual de la Industria será la convergencia, una convocatoria a construir acuerdos para el país que permitan recuperar la senda de crecimiento y el desarrollo con innovación", destacó la organización.

Tal como en 2024, el EAI será transmitido en vivo por Cooperativa -a través de todas sus señales- desde las 19:00 horas.