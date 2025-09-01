Gobierno se reunió con la CPC, CUT y pymes para abordar prioridades del mercado laboral
La cita, que congregó a los ministros de Hacienda, Economía y Trabajo, busca acelerar el crecimiento y la creación de empleo.
Se espera que esta instancia se siga realizando de forma mensual, con el fin de monitorear y dar seguimiento a los avances en las distintas materias abordadas.
"Siempre el diálogo es bienvenido, más cuando hay un diagnóstico compartido de que debemos buscar la forma de acelerar el crecimiento económico", afirmó Susana Jiménez, presidenta de la CPC.