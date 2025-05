Nueva York: Chile Day 2025 busca promover el país como un destino atractivo para invertir

La ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, recibe este jueves y mañana viernes el Chile Day 2025, evento que busca posicionar a nuestro país como un destino atractivo para el mercado internacional e inversionistas financieros, según explicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Durante la primera jornada, el titular de Hacienda destacó la importancia de las reformas enfocadas en reducir los tiempos de tramitación de los permisos para inversiones. Anunció, además, que se conformará un panel dedicado exclusivamente para dicho propósito, y también para discutir sobre innovaciones financieras impulsadas por la implementación de la Ley FinTech y otras normativas aprobadas recientemente.

Lo anterior se abordó esta mañana en el plenario "Mejoras a los requerimientos de permisos", instancia en que expuso el ministro de Economía, Nicolás Grau, y luego continuó con la conversación entre el presidente de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), Bernardo Larraín, y el presidente de Escondida de BHP, Alejandro Tapia.

"Vamos a tener declaración jurada en los casos de bajo riesgo, lo que significa que, en un Estado estable, alrededor de 90 de estos 400 permisos van a contar con esta declaración jurada en casos de bajo riesgo. No estamos cambiando el estándar, sino que estamos cambiando el certificado para que cumplan con ese estándar", explicó Grau.

"¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Básicamente no tenemos un sistema. Tenemos alrededor de 400 permisos, todos con una racionalidad, es decir, intentan prevenir un riesgo en particular, lo cual está bien, pero la forma en que lo estamos haciendo no es eficiente en lo absoluto, y uno de los problemas que tenemos es que en algunos de estos permisos se está tomando ocho, siete y seis veces lo que está en la ley, entonces se está tomando mucho tiempo", planteó.

El titular de Economía también advirtió que la problemática de los permisos "está implicando incertidumbre y falta de organización. No tenemos información centralizada, entonces hay muchas cosas porque nunca pensamos esto como un sistema".

Asimismo, Grau expresó su optimismo, esperando que estas aprobaciones puedan concretarse en las próximas "dos, tres o cuatro semanas", asegurando que "estamos bastante cerca (del objetivo)".

Embajador de Chile destacó relación bilateral

Durante el panel de apertura del Chile Day 2025, el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, reafirmó la importancia y solidez de la relación bilateral entre ambos países.

El embajador subrayó que Chile es y continuará siendo un "amigo y socio" estratégico de Estados Unidos, destacando la naturaleza "profunda y multifacética" de su vínculo.

También enfatizó que, a pesar de las posibles diferencias ideológicas entre las administraciones de ambos países, éstas no comprometen la estabilidad ni la continuidad de los lazos bilaterales.

BC advirtió sobre la creciente incertidumbre global

Durante la jornada de hoy también expuso la presidenta del Banco Central, Rosana Acosta, sobre el actual contexto económico internacional, caracterizado por una creciente incertidumbre global.

"Aunque el mercado esperaba la subida de aranceles en Estados Unidos, la intensidad y la profundidad de los anuncios del 2 de abril sorprendieron enormemente. El resultado final de este proceso sigue siendo desconocido, al igual que su impacto en el crecimiento y la inflación, tanto a corto como a mediano plazo", puntualizó Acosta.

"No obstante, la magnitud de los cambios ya implementados, incluso sin los aranceles aplazados, es muy significativa: la estructura general del comercio ha experimentado una transformación sustancial, y los aranceles son ahora más altos de los que prevalecían a finales de 1924. Aún así, la magnitud y el momento del cambio son aspectos que tendremos que evaluar gradualmente", complementó la presidenta del ente emisor, quien destacó que las últimas semanas ha traído "algo de calma" a los mercados.

Nuevo régimen de inversión de pensiones en Chile

Úrsula Schwarzhaupt, intendenta de Regulación de la Superintendencia de Pensiones, abordó el nuevo régimen de inversión de las pensiones en Chile, destacando su desafíos y oportunidades.

"Estamos todavía comenzando este camino del desarrollo del régimen. Tenemos en adelante un proceso arduo, difícil, tenemos que tener conciencia del gran desafío que tenemos. Por eso quisiera destacar fuertemente la importancia de la colaboración entre los actores", señaló.

"En este proceso vamos a trabajar la Superintendencia muy en conjunto con el Consejo Técnico de Inversiones y también una invitación a los actores de mercado y también a los técnicos especialistas en universidades nacionales y, ahora que estamos en Nueva York, por qué no, extranjeras, para que generemos un diálogo rico y profundo para elaborar de manera robusta el régimen de inversiones para los próximos años", añadió Schwarzhaupt.

Durante la jornada del viernes, en el segundo día de Chile Day en Nueva York, tendrá lugar la presentación del ministro Marcel y también se conformará un panel político con la participación de los senadores Rodrigo Galilea (RN) y Jaime Quintana (PPD).

En paralelo, se llevarán a cabo múltiples reuniones de los ministros con inversionistas y autoridades de diversos organismo.