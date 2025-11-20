Estados Unidos excluyó del arancel recíproco a varios productos chilenos

El Ministerio de Agricultura informó que el gobierno de Estados Unidos decidió eliminar algunos aranceles que habían sido aplicados a ciertos productos de origen chileno.

La medida entró en vigor el 13 de noviembre de 2025 y representa la exclusión del arancel recíproco del 10% que se había implementado desde abril de este año.

Entre los productos beneficiados se encuentran paltas, kiwis, naranjas, carne bovina y sus subproductos provenientes de Chile. Con esta decisión, se retoma el arancel cero que estaba establecido en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Estados Unidos, vigente desde 2004.

La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, valoró esta medida, destacando la importancia del diálogo diplomático y las gestiones realizadas por el gobierno chileno, a través de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, para asegurar el cumplimiento de los compromisos del TLC.

Por su parte, la directora nacional de Odepa, Andrea García, señaló que esta resolución es una muestra concreta del impacto positivo que puede tener una política diplomática sólida para el sector rural y el desarrollo económico del país.

Este avance se produce en un contexto de negociaciones comerciales bilaterales que buscan fortalecer y modernizar las relaciones económicas entre Chile y Estados Unidos.