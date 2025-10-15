Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago11.8°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Economía | Impuestos

Gremio maderero pide fomentar la demanda interna para capear aranceles de Trump

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La Corma expresó "incertidumbre" por el efecto de la ofensiva proteccionista en Estados Unidos.

Dijo que ésta llega "en un muy mal momento para el sector forestal, ya afectado por robos, incendios, violencia rural y alza de costos laborales".

Gremio maderero pide fomentar la demanda interna para capear aranceles de Trump
 ATON (Referencial)

"Aún es difícil dimensionar el impacto real (de los aranceles)", comentó Rodrigo O'Ryan, líder de la Corma.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Corporación Chilena de la Madera (Corma) manifestó "preocupación e incertidumbre" ante el inicio del cobro de aranceles a productos del rubro que son exportados a Estados Unidos.

El gravamen definido por Donald Trump para la madera blanda y otros artículos con base en madera es de 10 y 25 por ciento, respectivamente, pero aumentará a 30 y 50 por ciento a partir del 1 de enero del año 2026. 

"Los nuevos aranceles que comienzan a regir hoy a las exportaciones madereras desde Chile a Estados Unidos sin duda que generan incertidumbre sobre el futuro de las exportaciones a dicho país", dijo el presidente de la Corma, Rodrigo O'Ryan.

"Aún es difícil saber cómo y cuándo podremos dimensionar su impacto real, dada la complejidad de las cadenas logísticas y de la economía global", explicó el líder gremial.

Indicó que "si bien Chile no está entre los países con mayores alzas en las tasas, (de todas maneras) algunos quedarán con aranceles menores a nosotros, perdiendo competitividad Chile (dentro de este escenario)".

La ofensiva arancelaria "llega en un muy mal momento para el sector forestal, que -ya afectado por el robo de madera, incendios, violencia rural y alza de costos laborales y energéticos- está en una situación muy complicada. Por eso, junto a la diplomacia, se requieren medidas internas por parte del Estado que impulsen la demanda local, para compensar la muy probable caída externa", señaló O'Ryan.

Además de la intervención diplomática frente a Washington, el sector maderero industrial llama a impulsar, por ejemplo, la construcción en madera, a fin de paliar los daños causados de la imposición arancelaria estadounidense.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada