Lula a Trump: "La guerra de tarifas va a comenzar a la hora en que le dé la respuesta"

En medio de la reunión progresista "Democracia Siempre" que se celebra en Santiago, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se refirió a la confrontación con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien dice estar dispuesto a aplicar aranceles del 50% al gigante sudamericano a partir del 1 de agosto, si no se pone fin al proceso penal contra el exmandatario Jair Bolsonaro.

En las inmediaciones de la Cancillería chilena, tras un almuerzo de los mandatarios participantes en la cumbre con el mundo intelectual, Lula manifestó a la prensa de su país una "cierta tranquilidad" ante el conflicto con EE.UU. destacando el trabajo de su Ministerio de Exteriores y la calidad de su equipo.

"No estamos en una guerra de tarifas. La guerra de tarifas va a comenzar a la hora en que le dé la respuesta a Trump si no cambia de opinión, porque las condiciones que Trump impuso no fueron condiciones adecuadas", afirmó el gobernante brasileño.

La crisis se agravó el pasado viernes cuando el Supremo impuso nuevas medidas cautelares contra Bolsonaro por maniobrar junto con el Gobierno de Trump para sancionar a Brasil, entre ellas permanecer en casa por las noches y el uso de tobillera electrónica.

Estados Unidos respondió poco después con la revocación del visado del juez del Supremo Alexandre de Moraes, instructor del caso por golpismo, y "sus aliados" en el alto tribunal.

"Nadie puede amenazar a un partido con una decisión judicial. ¿Quién soy yo para tomar una decisión ante la Suprema Corte? El ciudadano que él (Trump) defiende está siendo juzgado por un crimen que él cometió, que está en los autos del proceso", enfatizó Lula en Santiago.