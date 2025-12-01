Cobre superó nuevamente su precio más alto en el mercado

Una vez más el metal rojo llega al precio más alto en el mercado en su historia durante este lunes en la Bolsa de Metales de Londres, alcanzando los 5,125 dólares la libra y una variación diaria de 2,68%.

La situación se relaciona con la preocupación mundial por el stock de cobre justo cuando en Chile se acordó reducir en 10% su producción.

Con ello, el precio promedio del año en la Bolsa de Metales de Londres quedó en 4,43 dólares la libra, pero el cobre de referencia a tres meses ya está en US$5,9 la libra. La marca máxima anterior del 29 de octubre fue de 5,2 dólares la libra.