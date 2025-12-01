Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago26.8°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Economía | Materias primas | Cobre

Cobre superó nuevamente su precio más alto en el mercado

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una vez más el metal rojo llega al precio más alto en el mercado en su historia durante este lunes en la Bolsa de Metales de Londres, alcanzando los 5,125 dólares la libra y una variación diaria de 2,68%.

La situación se relaciona con la preocupación mundial por el stock de cobre justo cuando en Chile se acordó reducir en 10% su producción.

Con ello, el precio promedio del año en la Bolsa de Metales de Londres quedó en 4,43 dólares la libra, pero el cobre de referencia a tres meses ya está en US$5,9 la libra. La marca máxima anterior del 29 de octubre fue de 5,2 dólares la libra.

Síguenos en Google News
Las + leídas