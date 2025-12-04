Síguenos:
Economía | Materias primas | Cobre

El cobre sigue en racha y batió un nuevo récord de precio

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Por tercera vez durante esta semana, el principal producto de exportación de Chile alcanzó otro máximo en la Bolsa de Metales de Londres.

El cobre sigue en racha y batió un nuevo récord de precio
 Codelco (archivo)

Los mercados internacionales están anticipando un escenario de estrechez de oferta del metal rojo.

Por tercera vez durante esta semana, el cobre anotó un nuevo precio máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres.

Según informó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), este jueves la libra se cotizó en 5,20 dólares, con un incremento de 0,31 por ciento respecto de la jornada anterior.

El precio promedio en lo que va de este año se situó en 4 dólares con 44 centavos.

Ya el miércoles, con la marca anterior, de 5,18 dólares, la vicepresidenta ejecutiva de Cochilco, Claudia Rodríguez, comentaba que la racha se relaciona con una mayor percepción de riesgo en la oferta: el mercado está anticipando un escenario de estrechez estructural, acrecentado por la esperada reducción de producción de China a partir de 2026.

En paralelo, el precio del dólar, que ayer cerró en 919 pesos -su menor registro desde marzo, de acuerdo a Bloomberg- a esta hora se transa a la baja, en 918 pesos con 28 centavos. 

