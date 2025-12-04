El cobre sigue en racha y batió un nuevo récord de precio

Por tercera vez durante esta semana, el cobre anotó un nuevo precio máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres.

Según informó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), este jueves la libra se cotizó en 5,20 dólares, con un incremento de 0,31 por ciento respecto de la jornada anterior.

El precio promedio en lo que va de este año se situó en 4 dólares con 44 centavos.

#PreciodelCobre 💰Bolsa Metales de Londres - Jueves 04 de diciembre de 2025: US$ 5,204 la libra (US$ 11.472,0 la tonelada). Variación diaria: 0,31%. Promedio 2025: US$ 4,44 la libra.@MinMineria_cl — Cochilco (@CochilcoChile) December 4, 2025

Ya el miércoles, con la marca anterior, de 5,18 dólares, la vicepresidenta ejecutiva de Cochilco, Claudia Rodríguez, comentaba que la racha se relaciona con una mayor percepción de riesgo en la oferta: el mercado está anticipando un escenario de estrechez estructural, acrecentado por la esperada reducción de producción de China a partir de 2026.

En paralelo, el precio del dólar, que ayer cerró en 919 pesos -su menor registro desde marzo, de acuerdo a Bloomberg- a esta hora se transa a la baja, en 918 pesos con 28 centavos.