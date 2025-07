Oposición espera que Boric enfrente con prudencia el arancel al cobre

Los dirigentes de oposición que debatieron en El Primer Café de Cooperativa este viernes hicieron un llamado a la prudencia por parte del Presidente Gabriel Boric, de cara a eventuales negociaciones por el arancel de 50% que Estados Unidos pretende imponer al cobre.

Si bien el exministro de la Segpres Cristián Monckeberg (RN) consideró que el Jefe de Estado "ha hecho un esfuerzo de abordar esto en unidad nacional", admitió sus dudas por que ese perfil se mantenga en "el despliegue de estrategia y negociación diplomática", argumentando que "el presidente Trump es impredecible, pero también lo es el Presidente Boric respecto de su relación con el actual mandatario de Estados Unidos".

"En este caso, lo que se requiere es extremado cuidado y prudencia de parte del Presidente en lo que vaya a hacer y a decir de ahora en adelante", porque a su juicio, este plan de la Casa Blanca puede tensionar aún más la economía en Chile, "por el país pequeño que somos, y por lo dependientes que somos del comercio internacional y de grandes economías, como es Estados Unidos".

En tanto, el exsubsecretario Máximo Pavez (UDI) cuestionó que "el Presidente de la República y el Gobierno no han cuidado como se debe la relación con Estados Unidos en este ciclo", acusando que Boric optó por tomar una postura "retórica y testimonial" frente a los primeros aranceles anunciados por Trump.

"Creo que después, entre los asesores se dieron cuenta de que comportarse como un jefe de barra local, con la retórica izquierdista habitual, del antimperialismo, de la soberanía y no sé qué, no va a conducir a nada", valoró el gremialista, pero aseguró que la falta de una "relación pragmática" derivó en este arancel al cobre, ya que siendo nuestro país es el más grande productor del metal rojo en el mundo, "es evidente que está pensado en gran parte en Chile".

De todos modos, Pavez reafirmó que en esta oportunidad, "la reacción ha sido adecuada; creo que el Presidente debe tener unas ganas tremendas de mandarse una perorata de esas que le gustan a la izquierda juvenil, pero no lo puede hacer, y me parece que haber convocado al sector privado es una muestra de madurez política".

Por su parte, el excanciller Ignacio Walker reflexionó que "este capitalismo mercantilista es muy peligroso para el comercio, y por lo tanto, para el crecimiento y para los mercados. Entonces, no hay que sobrerreaccionar ni dejarse provocar: hay que ser prudentes, partiendo por el Presidente de la República, pero yo creo que (el gravamen) es una mala noticia para Chile y para el mundo".

Eyzaguirre pide "toda la diplomacia posible"

Desde el oficialismo, el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) reconoció que "me cuesta mucho hacer sentido cómo la importación de cobre por parte de Estados Unidos puede llegar a ser un problema estratégico de seguridad nacional", como ha argumentado Trump, aunque acotó que "toda la política comercial del gobierno actual de Estados Unidos no me hace sentido alguno".

"Lo que va a terminar ocurriendo, si comienzan a poner aranceles sobre todas las importaciones que, directa o indirectamente terminen en los productos de alta tecnología, es que Estados Unidos se va a quedar atrás en las altas tecnologías. Entonces, espero que con el tiempo se vea que esta medida no es para nada eficiente, y es muy disruptiva", añadió el economista.

En cuanto a la reacción que espera desde el Ejecutivo, Eyzaguirre dijo abogar por que "miremos cómo van las cosas y tratemos de hacer toda la diplomacia posible para evitar que esto se consume".