Proyección del precio del cobre para 2026 alcanza cifra más alta en la historia

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), junto al Ministerio de Minería, presentaron el informe de tendencias del metal rojo al tercer trimestre con cifras nunca antes vistas para el cobre en nuestro país.

En el caso del próximo año, la estimación de precio promedio subió a 4,30 a 4,55 dólares la libra, mientras que para este año también pasó de 4,30 a 4,45 dólares la libra, el precio promedio.

La ministra Aurora Williams destacó que es el precio más alto que se ha visto en los mercados, sumado el precio vigente al día de hoy de 4,89 dólares en la Bolsa de Metales de Londres.

"Estamos frente a la proyección más importante, por lo menos en los registros de Cochilco. Hoy día enfrentamos un precio muy importante y la proyección es la más alta. El impacto que esto tenga en la recaudación fiscal, en las estimaciones gruesas, es que por cada centavo de dólar se recauda entre 27 y 35 millones de dólares", afirmó la secretaria de Estado.

Williams reparó de todas formas en que "hay que tener ciertas precauciones. Primero, con el nivel de producción, porque podemos tener un buen precio, pero eso va a incidir directamente en la producción que se presente en lo que resta del año y en el próximo año".

En ese sentido, para el 2026 se proyecta una producción de 5,6 millones de toneladas de cobra en el país, un 2,5% más que lo previsto este año.