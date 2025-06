Ominami por guerra arancelaria: Hay un cuadro internacional desfavorable, pero no es un marco de hierro

Economistas analizaron en Cooperativa el impacto que ha tenido a nivel nacional la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, además de las negativas proyecciones de la economía por parte del Banco Mundial.

En El Primer Café, Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de Los Andes, planteó que "desde el minuto en que el gobierno norteamericano inició esta guerra arancelaria, yo creo que no hay dos opiniones de que esto es negativo para el crecimiento global, también es negativo para Estados Unidos, que es el país más gravitante del mundo, y en ese sentido, no sorprende que esto tenga un impacto".

"Para Chile, en lo global, no es el mejor escenario (...) Chile tiene espacio para corregir los errores en políticas públicas que se han hecho en la última década, sobre todo el deterioro institucional que hemos tenido y si logramos hacer eso, creo que los resultados pueden ser mejores, a pesar de un escenario externo que no va a ser particularmente bueno", sostuvo.

Para Carlos Ominami, presidente de la Fundación Chile 21, "tenemos un cuadro internacional que es súper turbulento, con bajo crecimiento del producto y del comercio (...) para nosotros es desfavorable".

"Hay que asumir que tenemos un cuadro internacional que es desfavorable, pero eso no es un marco de hierro respecto del cual no podamos salirnos, porque somos un país pequeño, cuyas producciones no inciden de manera dramática en los principales mercados, salvo quizás por algunos productos como el cobre", insistió.

Por su parte, Raphael Bergoeing, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), manifestó que "el gran tema hoy día es la incertidumbre (...) efectivamente no va a haber viento de cola, está más bien del promedio hacia abajo, pero la incertidumbre que hay hoy es una que hace muy difícil que la economía funcione bien, porque la economía depende fundamentalmente de decisiones que van a tener impacto en el futuro, que no es totalmente predecible".

Eugenio Rivera, economista del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, recalcó que "lo que se ha estado haciendo en el último tiempo hace posible pensar que podemos ampliar significativamente la capacidad productiva del país. Hay una serie de indicadores de que estamos avanzando, se dice que hay problema con la permisología, con el sistema de evaluación ambiental, con el consejo de monumentos, y todos esos problemas están de alguna manera enfrentados en la Ley de Permisos Sectoriales que está a punto de salir".

"Se está viendo una respuesta muy importante en los inversionistas (...) ya está incorporado en el registro de inversiones futuras del próximo trienio inversiones por 100 mil millones de dólares, que permiten empezar a superar este estancamiento de la productividad", valoró el experto.