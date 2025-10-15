CFA: Plan de acciones correctivas del gasto fiscal no avanzó en los niveles comprometidos

La presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides, cuestionó que el plan de acciones correctivas del gobierno para contraer el gasto fiscal no ha logrado llegar a los niveles comprometidos.

En la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Senado, Benavides detalló que "se anunciaron acciones correctivas por 0,58 puntos del PIB, de las cuales solo se han materializado recortes administrativos de gastos por 0,16 puntos del PIB, que son los que corresponden al acuerdo marco que viabilizó la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos del 2025, y además se están implementando recortes administrativos por 0,12 puntos del PIB. Es decir, en total recortes por 0,28 puntos del PIB".

"Recomendamos al Ministerio de Hacienda y a la Dipres adoptar reducciones de gasto corriente adicional, de rápida ejecución, en lo que resta de 2025, para reducir o minimizar el desvío respecto de la meta de balance estructural", precisó.

Igualmente, respecto a la deuda, Benavides dijo que hay una probabilidad significativa del 50% de que el nivel prudente sea sobrepasado hacia el año 2027.