Directora de Presupuestos asegura que el Gobierno ha sido "muy exitoso" en contener el gasto

El debate por el proyecto de Presupuesto 2026, el último de la Administración de Gabriel Boric, finalmente concluyó con su aprobación a tres días del plazo final, a pesar de haber sufrido tensiones en varios momentos.

En conversación con La Tercera, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, destacó el resultado de la discusión, aunque reconoció que "no fue más polarizada que los años anteriores".

"A mí, en estos cuatro años, me han tocado presupuestos muy polarizados, y siempre también entre elecciones. Entonces, ha sido una tónica que estos se produzcan con una alta tensión política (...). El Presupuesto es la discusión más importante del año en materia legislativa y obviamente polariza", explicó al diario.

"Lo bueno es que siempre nos hemos podido poner de acuerdo y ha habido voluntad de ambas partes para ponerse de acuerdo", subrayó la ingeniera civil industrial.

Asimismo, señaló que "en las discusiones presupuestarias uno queda con la sensación de que el Presupuesto que salió es mejor que el que ingresó. Esto se debe a que, cuando se logra discutir, hay análisis que tienen los parlamentarios que hacen sentido y así se va mejorando el proyecto de ley. Entonces, (lo que queda) es una sensación positiva".

Matínez también abordó las dificultades que se vivieron durante la tramitación de la iniciativa, especialmente el inédito rechazo que se produjo en la comisión mixta: "Hubo un momento de la discusión en la comisión mixta en que no se entendía qué es lo que quería la oposición", recordó.

"Por una parte, se decía que había que reducir el gasto, porque se consideraba que los ingresos no iban a ser suficientes para cumplir la meta fiscal, pero al mismo tiempo se requería la glosa republicana y al mismo tiempo se pedía por algunos aumentos específicos del Presupuesto. Entonces, encontrar la fórmula de cómo avanzar fue más difícil y eso llevó a lo que yo considero que fue un mal resultado de la comisión mixta", aseveró la autoridad.

Sin embargo, Martínez valoró que en "la discusión final hicimos reasignaciones, pero no se aumentó el marco de gasto, porque lo que a nosotros nos interesaba era justamente cuidar las dos metas fiscales con las cuales ingresó el Presupuesto: -1,1% del PIB de balance fiscal estructural y la deuda pública del 43,2% del PIB para 2026".

"Lo más importante para el gobierno es que en un Presupuesto restrictivo se logró mantener el nivel de gasto y que el 1,7% de crecimiento se mantuvo dentro de la discusión. A juicio del Ejecutivo, no había espacio ni para decrecer más ni para aumentar el Presupuesto en niveles significativos", complementó.

Gobierno "muy exitoso" en contención del gasto

Finalmente, al ser consultada por mayores ajustes en el corto plazo, la directora de Presupuestos indicó: "A veces no se visualiza lo complejo que es hacer ajustes de gasto y que, a mi juicio, es muy difícil pensar que la convergencia fiscal y su mantención en el tiempo se puede hacer solamente con la contención de gasto. Por eso también las variables de ingresos y crecimiento siempre tienen que estar presentes", respondió.

"Este Gobierno ha sido, en términos de contención de gasto, muy exitoso. Nos tuvimos que hacer cargo de parte del financiamiento de la PGU, de las deudas después de la pandemia y, además, impulsar temas que eran propios del programa de Gobierno", aseguró.

"Es poco realista pensar que a punta de temas administrativos se pueda avanzar más", concluyó