Ejército advierte en discusión del Presupuesto: "No estamos en condiciones de terminar el año"

El comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, advirtió que la institución castrense atraviesa una crítica situación financiera con un déficit, dijo, cercano a los 40 mil millones de pesos.

Durante su presentación ante la Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, que analiza la partida del Ministerio de Defensa para 2025, Iturriaga detalló el impacto directo que esta falta de recursos ha tenido en las operaciones y el personal, obligando a tomar medidas drásticas para contener los gastos.

"Tuvimos que suspender la reinstrucción de la reserva, hemos debido postergar el pago de la gratificación de los especialistas, hemos debido suspender la gratificación de campaña tanto en ejercicios como en las macrozonas. Tuvimos que suspender también la contratación de nuevos soldados de tropa profesional, entre las cosas más importantes", explicó Iturriaga.

El jefe del Ejército enfatizó que "hoy día el déficit en remuneraciones es de 19 mil millones y fracción. Indudablemente que no estamos en condiciones de terminar el año".

Según lo informado, el déficit total se compone de varias partidas críticas. Así, al déficit por remuneraciones del personal de planta se suman también otros 5 mil millones en salarios de los conscriptos.

Además, una parte significativa del déficit, 14 mil millones de pesos, se atribuye a los costos asociados al despliegue operativo del Ejército en la macrozona de La Araucanía y en la frontera norte.

La exposición de Iturriaga, junto a las de los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea (FACh) y la Armada, generó una reacción inmediata en la instancia legislativa.

La subcomisión decidió no votar la partida presupuestaria de Defensa y optó por dejarla pendiente para ser analizada en profundidad durante el trabajo de la Comisión Mixta de Presupuestos.