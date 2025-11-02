Grau reconoce error de cálculo: "Pensé que rechazo del Presupuesto era un bluff"

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, reconoció este domingo una autocrítica tras el rechazo de las 28 partidas del Presupuesto 2026 por parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara.

En el programa "Estado Nacional" de TVN, el secretario de Estado admitió que subestimó la magnitud de la decisión opositora, la cual calificó inicialmente como un "bluff".

"A mí lo que me pasó durante estos días es que escuchaba una serie de críticas del Presupuesto en distintos ángulos. Estas críticas no son coherentes entre sí, porque algunas apuntan a que hay que gastar mucho más, otras que hay que gastar mucho menos", señaló Grau.

"Yo honestamente no tengo claro qué es lo que busca la oposición (...). Teníamos ciertas señales de que estas críticas, que eran inorgánicas y no necesariamente coherentes, se iban a expresar en un rechazo total, y yo pensé que eso no iba a ocurrir, pensé que era un bluff", añadió.

El ministro aseguró que, pese al traspié, el Gobierno confía en revertir la situación antes de la votación en Sala: "Vamos a alcanzarlo, yo soy optimista, pero lo vamos a hacer con menos tiempo, y cuando uno lo hace con menos tiempo no queda tan bien como podría ser si lo hace con todo el tiempo".

Grau lamentó "haber perdido tiempo precioso para hacer un mejor Presupuesto, mejorado a partir del conocimiento que tienen los mismos parlamentarios respecto a la realidad nacional".

"Estas dos cosas no son coherentes"

El titular de Hacienda también cuestionó las posturas contradictorias de la oposición, asegurando que los argumentos expuestos en el debate "no son coherentes".

"La oposición, en su discurso, dice primero que no cree en nuestros ingresos, y lo que se deriva de eso es que hay que gastar mucho menos; pero después dicen que además hay que tener plata para la glosa republicana. Estas dos cosas no son coherentes: una implica gastar mucho más y la otra implica gastar menos", criticó.

Pese a las diferencias, Grau confirmó que durante esta semana se sostendrán reuniones con parlamentarios de distintos sectores para intentar alcanzar acuerdos que permitan destrabar la discusión presupuestaria.