Presupuesto: Comisión mixta repuso fondos para sitios de memoria y el Pase Cultural

La comisión mixta logró acuerdo y despachó la Ley de Presupuestos con la reposición del financiamiento al Pase Cultural y al programa de sitios de memoria, además de un aumento de los recursos destinados a seguridad.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó la aprobación de "la partida del Congreso, la partida de Cultura, de Seguridad, hay un aumento de cinco mil millones de pesos para seguridad, que además se va a destinar tanto a la Policía de Investigaciones como a Carabineros, y que es una de las preocupaciones fundamentales de la ciudadanía. Por lo tanto, creemos que eso también mejora el proyecto de ley".

"También se ha logrado reponer el Pase Cultural, que es una política muy relevante, y también se han repuesto todos los sitios de memoria que estaban sujetos a discusión en la comisión mixta", valoró.

El monto dedicado al Pase Cultural será de 8.800 millones de pesos, mientras que la Corporación de ex Presos Políticos de Pisagua, la Casa de la Memoria José Domingo Cañas y la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional tendrán su financiamiento para el próximo año.

Sin embargo, quedó sin financiamiento la Fundación Salvador Allende, como lamentó el diputado Jaime Sáez (FA).

"Es relevante que quede transparentado (lo que ocurrió) en torno a la Fundación Salvador Allende... Entiendo que eso no va a poder ser reabierto, por distintas razones, me parece que, ante todo, razones ideológicas", dijo el diputado oficialista.

Ante estas palabras, la senadora Ximena Rincón (Demócratas) aseveró que "no tiene que ver con un tema ideológico, o para ustedes puede ser ideológico, pero para otros es el uso de los recursos, y así me lo transmitió la diputada (Joanna) Pérez antes de esta sesión".

Mientras tanto, en la partida de Desarrollo Social se confirmó el financiamiento de 300 millones de pesos para Deportistas por un Sueño y de 100 millones de pesos para la Asociación de Guías y Scouts de Chile.

El texto deberá pasar por última vez por la Cámara Baja y el Senado para su total despacho.