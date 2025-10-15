Presupuesto: Rechazan partidas del Poder Judicial, Justicia y Trabajo por falta de reajuste IPC
La Tercera Subcomisión Mixta, de mayoría opositora, redujo a sólo mil pesos los fondos destinados a los gastos variables de dichas reparticiones.
La intención de los parlamentarios de derecha es presionar al Gobierno para que reformule la glosa de gastos de personal e incluya la variación mensual del indicador.
"No puedo aprobar honestamente, pensando en Chile, que después de mucho tiempo los recursos considerados (para) el año 2025 estén en la misma moneda del 2026", criticó el senador Juan Antonio Coloma (UDI.