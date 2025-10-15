Presupuesto: Rechazan partidas del Poder Judicial, Justicia y Trabajo por falta de reajuste IPC

La Tercera Subcomisión Mixta de Presupuesto, integrada por diputados y senadores, rechazó este miércoles las partidas correspondientes al Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Trabajo, reduciendo a sólo mil pesos los fondos destinados a sus gastos variables.

El senador Juan Antonio Coloma (UDI), integrante del comité, explicó que la determinación fue impulsada por la mayoría opositora debido a que la propuesta del Gobierno no considera un reajuste basado en el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

"No puedo aprobar honestamente, pensando en Chile, que después de mucho tiempo los recursos considerados (para) el año 2025 estén en la misma moneda del 2026, (puesto) va a suponer -en la práctica- una disminución de todas las remuneraciones de los trabajadores chilenos", argumentó el parlamentario gremialista.

"Si se quiere hacer así, bueno, que se diga que va a ser así", complementó.

La intención de la oposición al rechazar estas partidas es presionar al Gobierno para que reformule las mencionadas partidas y considere en la glosa de gastos de personal, como mínimo, la variación correspondiente del IPC.