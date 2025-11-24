Síguenos:
Tópicos: Economía | Presupuesto

Presupuesto: Senado repone partidas de Economía, Interior, RR.EE. y Contraloría

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

La Cámara Alta aumentó los fondos para la CGR en más de 1.500 millones de pesos, como había solicitado públicamente Dorothy Pérez.

Presupuesto: Senado repone partidas de Economía, Interior, RR.EE. y Contraloría
 ATON (Referencial)
La Sala del Senado retomó este lunes la votación del proyecto de ley de Presupuesto 2026, reponiendo algunas partidas como las de los ministerios de Economía, Interior y Relaciones Exteriores, además de la Contraloría General de la República (CGR).

En concreto, el pleno aprobó el presupuesto de la Cancillería y reincorporó la habilitación legal para financiar las asignaciones de escolaridad entre los funcionarios de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se iban a quedar sin poder financiar la educación de sus hijos en los países a los que fueran destinados.

Asimismo, en la partida de la CGR, se aumentó en 1.200 millones de pesos el presupuesto para el resguardo informático de los datos y se incorporaron 340 millones para la contratación de cinco funcionarios adicionales, en línea de lo que había solicitado públicamente la contralora Dorothy Pérez.

La discusión continúa en la Cámara Alta con el presupuesto de los gobiernos regionales.

