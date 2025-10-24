Síguenos:
Tópicos: Economía | Presupuesto

S&P y Moody's ratifican calificación crediticia de Chile con perspectiva "estable"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Ministerio de Hacienda explicó que las decisiones de ambas clasificadoras de riesgo "se fundamentan en la fortaleza institucional del país".

"Lo hemos dicho antes: si alguien tiene dudas sobre la política fiscal de Chile, basta revisar lo que señalan las clasificadoras de riesgo", destacó el titular de Hacienda, Nicolás Grau.

"La ratificación de la calificación crediticia por parte de estas dos agencias nos deja en una muy buena posición para enfrentar la tramitación presupuestaria", aseguró el ministro Grau.

El Ministerio de Hacienda informó este viernes que las agencias calificadoras de riesgo S&P Global Ratings y Moody's ratificaron la calificación crediticia de Chile con perspectiva "estable".

Tras sus revisiones anuales, S&P confirmó la nota de Chile en "A", mientras que Moody's la mantuvo en "A2".

Desde la cartera explicaron que las decisiones de ambas agencias "se fundamentan en la fortaleza institucional del país, la consistencia de sus marcos fiscal y monetario, y un perfil de deuda moderado en comparación internacional".

El titular de Hacienda, Nicolás Grau, valoró la decisión: "La ratificación de la calificación crediticia por parte de estas dos agencias nos deja en una muy buena posición para enfrentar la tramitación presupuestaria, porque refleja la solidez fiscal de nuestro país".

"Lo hemos dicho antes: si alguien tiene dudas sobre la política fiscal de Chile, basta revisar lo que señalan las clasificadoras de riesgo", agregó.

"Así nos lo transmitieron también en las reuniones que sostuvimos con ellas durante los encuentros anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En estos cuatro años, la deuda pública registrará el menor crecimiento desde el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet, y eso es algo que el mercado internacional valora positivamente", concluyó Grau.

