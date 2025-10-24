S&P y Moody's ratifican calificación crediticia de Chile con perspectiva "estable"
El Ministerio de Hacienda explicó que las decisiones de ambas clasificadoras de riesgo "se fundamentan en la fortaleza institucional del país".
"Lo hemos dicho antes: si alguien tiene dudas sobre la política fiscal de Chile, basta revisar lo que señalan las clasificadoras de riesgo", destacó el titular de Hacienda, Nicolás Grau.
"La ratificación de la calificación crediticia por parte de estas dos agencias nos deja en una muy buena posición para enfrentar la tramitación presupuestaria", aseguró el ministro Grau.