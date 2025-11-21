Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago12.8°
Humedad86%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Comenzó el EtM Day 2025

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El Presidente Gabriel Boric participó este jueves en la inauguración de la quinta versión de Emprende Tu Mente (EtM Day), uno de los eventos de networking más grandes de Latinoamérica y que busca conectar ideas innovadoras, a líderes de la industria y generar oportunidades de negocio.

La versión 2025 de la cumbre se extenderá hasta el sábado en el Parque Bicentenario de Vitacura, con un programa que incluye 1.000 stands y charlas internacionales. Además, pequeñas y medianas empresas pueden acceder a reuniones directas con inversionistas.

Conoce los detalles en el informe de Fernanda Ávila.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados