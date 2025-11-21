Comenzó el EtM Day 2025
Fuente: Cooperativa
El Presidente Gabriel Boric participó este jueves en la inauguración de la quinta versión de Emprende Tu Mente (EtM Day), uno de los eventos de networking más grandes de Latinoamérica y que busca conectar ideas innovadoras, a líderes de la industria y generar oportunidades de negocio.
La versión 2025 de la cumbre se extenderá hasta el sábado en el Parque Bicentenario de Vitacura, con un programa que incluye 1.000 stands y charlas internacionales. Además, pequeñas y medianas empresas pueden acceder a reuniones directas con inversionistas.
