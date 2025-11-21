El Presidente Gabriel Boric participó este jueves en la inauguración de la quinta versión de Emprende Tu Mente (EtM Day), uno de los eventos de networking más grandes de Latinoamérica y que busca conectar ideas innovadoras, a líderes de la industria y generar oportunidades de negocio.

La versión 2025 de la cumbre se extenderá hasta el sábado en el Parque Bicentenario de Vitacura, con un programa que incluye 1.000 stands y charlas internacionales. Además, pequeñas y medianas empresas pueden acceder a reuniones directas con inversionistas.

Conoce los detalles en el informe de Fernanda Ávila.

