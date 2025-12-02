Seremi de Salud clausuró local asiático que vendía productos marinos sin etiquetado

La Seremi de Salud Metropolitana clausuró un local chino, ubicado en Barrio Meiggs, que vendía productos marinos sin etiquetado pese a tener una prohibición de funcionamiento.

El seremi Gonzalo Soto llegó, junto al equipo de seguridad de la Municipalidad de Santiago y equipo técnico del órgano, hasta un supermercado de alimento asiático que vendía colas de pescado, patos, brochetas de sardinas, y otros productos sin el etiquetado correspondiente en español ni fechas de vencimiento.

Soto precisó que el lugar había sido fiscalizado con anterioridad y "tenía una prohibición total de funcionamiento, o sea, no se podía vender ningún tipo de alimento y las cortinas tenían que estar abajo hasta que regularizaran y cumplieran con la normativa chilena".

Sin embargo, "en vez de presentar los descargos y adaptarse a la norma chilena, lo que hizo este local fue abrir de manera clandestina nuevamente este local".

Seremi Gonzalo Soto, fiscalizó local que se encontraba con prohibición de funcionamiento por lo cual se clausura el establecimiento por desacato a la normativa nacional.



Asimismo, señaló en Mega que "nosotros llegamos y la dueña salió arrancando, salió por la puerta de allá con una bolsa sin saber qué es lo que contenía. O sea, la verdad que aquí hay un incumplimiento reiterado, un incumplimiento grave, es por eso que nosotros a este lugar va a quedar con una clausura total".

Si bien explicó que el hecho que la mujer huyera del lugar no constituye un delito, sí el romper los sellos de clausura para funcionar cladestinamente, lo que conlleva multas de 0,1 a 1.000 UTM y hasta reclusión menor en su grado mínimo.

Asimismo, "en este caso hay una responsabilidad directa del distribuidor y también del importador. El distribuidor de este lugar nos va a dar cuenta quién fue el importador que introdujo estos productos sin el debido cumplimiento de la normativa y a esa persona, ese importador o importadora, también se expone a multas que pueden llegar a más de 60 millones de pesos".