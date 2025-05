Economista del comando Tohá y pie atrás de empresas chinas: Lo relevante es que hay una cartera atractiva

El economista Álvaro García, miembro del equipo de campaña de la candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD), comentó este jueves, en El Primer Café en Cooperativa, la decisión de dos empresas chinas de no concretar millonarias inversiones para la explotación del litio en Chile.

Se trata de ByD y Tsingshan, que desistieron en la construcción de sus plantas en la zona norte del país.

El medio económico Diario Financiero (DF) reveló que las multinacionales privadas del gigante asiático cancelaron sus proyectos para producir baterías y cátodos de litio por "trabas burocráticas" y por la caída en el precio del mineral, imprescindible para la electromovilidad.

Ambas fueron seleccionadas por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) para realizar proyectos que permitieran la elaboración en Chile de productos de valor agregado para los que podían usar litio a un precio preferente y con un suministro asegurado hasta el año 2030.

BYD, una de las mayores fabricantes de vehículos eléctricos del mundo, reclamó hace un año al Ejecutivo chileno la "lentitud" para dar con un terreno en el que instalar su planta cátodos de litio por cerca de 290 millones de dólares y, finalmente, en enero de este año envío una solicitud de desistimiento a Corfo, según DF.

Por su parte, Tsingshan, una de las compañías privadas más grandes de China, planeaba invertir 233 millones de dólares para construir una fábrica de baterías de litio en Mejillones, en la costa de la Región de Antofagasta, pero finalmente no se constituyó legalmente en Chile.

"Primero quisiera señalar que ayer tuvimos dos noticias en esa materia", comenzó García: "Tuvimos la mala noticia de que una empresa desistió de su proyecto del litio y la otra ni siquiera llegó a inscribirse como empresa en Chile, por lo tanto, no podemos hablar de que se desistiera; optó por ni siquiera participar. Pero, al mismo tiempo, tuvimos la noticia de Amazon de hacer una inversión en redes digitales en Chile por 4.000 millones de dólares, una cifra extraordinariamente significativa, bastante mayor que la suma de las dos chinas".

"Si queremos explicaciones sobre lo que ocurrió con las empresas chinas -afirmó el vocero de Tohá-, yo diría que la principal es que ha bajado muy significativamente el precio del litio y han surgido alternativas al litio para almacenar energía. Por lo tanto, una empresa, como muchas en el mundo, toma decisiones de no meterse en ese negocio".

Enfatizó que "lo relevante es que mantenemos una cartera de inversión extraordinariamente atractiva. Nuestra tarea es que se concreten esos proyectos de inversión y para hacerlo es muy importante que agilicemos las trabas burocráticas que la inversión hoy día encuentra en Chile".

En esa línea, García aseveró que el anuncio de Amazon, que invertirá 4.000 millones de dólares durante los próximos 15 años para instalar un nuevo centro de datos en el país y que ofrecerá sus servicios de nube para toda la región, "nos abre un campo nuevo para Chile, que puede ser un hub digital para América Latina, porque ofrece una cuestión que es muy importante: energía limpia y barata".

Macarena García: "Hay inmovilismo"

Por su parte, la economista senior del think tank Libertad y Desarrollo, Macarena García, apuntó que, en cuanto a la institucionalidad y oportunidades de crecimiento, "el gran problema de Chile tiene que ver con el sistema político, que se traduce en problemas económicos y en inmovilismo económico".

"Las decisiones de inversión no son por cuatro años; son por muchos años, con un costo feroz. Entonces, cuando un inversionista decide venir a Chile, sea nacional o extranjero, no está pensando en un Gobierno de oposición que va a estar cuatro años; está pensando: 'Bueno, y después de ese, ¿qué viene? ¿Qué está pasando en Chile nuevamente en el largo plazo?' Y eso no se ve cambio, porque hay un inmovilismo a nivel político", advirtió.

En esa línea, añadió que mientras sean "los incumbentes, lamentablemente, los que están en el Congreso, los que tienen que tomar decisiones que les afectan a ellos mismos y perjudica a varios de ellos mismos, yo no veo que por ahí vaya a haber ningún cambio, lamentablemente. Y por lo tanto, a nivel económico, tampoco veo que haya cambio".

"Si esto (un acuerdo para cambiar la institucionalidad) no es a nivel transversal y de todos los sectores, yo no sé qué grandes cambios vamos a tener", enfatizó García.

Alejandro Micco pidió "consciencia de cuidar las inversiones"

Mientras, el economista Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, resaltó que "el tema de Amazon es súper importante", remarcando que "la inversión es un tema que ha sido una política país que ha pasado bien por debajo, pero se ha mantenido un poco en el tiempo, con mayor o menor fuerza, esta idea de tratar de atraer inversiones que nos pueda favorecer a ser exportadores de servicios".

"Es una idea que ha dado vuelta desde hace 10, 15 años y que los distintos gobiernos han (empujado) -aquí hay que decir que ha sido algo medio transversal- no con la fuerza necesaria, pero sí se ha mantenido, y creo que este tema de Amazon, que es inversión en fierro, pero tener capacidad de servidores que estén instalados acá, que los datacenters estén acá, te genera un clima, un microambiente favorable, para que haya más exportación de servicios. Es una buena noticia, súper buena noticia", opinó.

Micco espera que con el proyecto de la multinacional creada por Jeff Bezos "no pase lo mismo" que con Google, que decidió desistir de su proyecto original de Data Center que estaría emplazado en la comuna de Cerrillos, luego de sufrir un revés ante el Segundo Tribunal Ambiental.

"Para eso —apuntó— tenemos que decir: esto es una buena noticia, pero tenemos que tener conciencia de que tenemos que cuidar las inversiones, tenemos que cuidar estas cosas que dan posibilidades de crecer más".

Agregó que el proyecto de Amazon "puede en algún momento generar tensiones con temas, por ejemplo, medios ambientales y de patrimonio, (pero las autoridades deben) tomar en cuenta, poner en la balanza, los beneficios y los costos. Esto genera muchísimo beneficio desde mi perspectiva y ojalá se concretice y es una muy buena señal".

Claudio Agostini: Más allá de todos los peros, Chile sigue siendo confiable y atractivo

A su vez, Claudio Agostini, economista y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, aseveró que "Chile, más allá de todos los peros y problemas que tenemos y que hemos discutido, sigue siendo un país confiable, donde, en general, las instituciones funcionan relativamente bien".

"En el sistema político hemos empeorado, pero, en general, hay una institución que funciona bien desde el punto de vista regulatorio, de que se cumplen los contratos. Comparado con otros países en la región, yo creo que Chile sigue siendo atractivo. Yo creo que eso es un dato", indicó.

Sin embargo, Agostini alertó que hay áreas que necesitan mejoras, especialmente en facilitar inversiones respetando temas medioambientales.

"Hay mucho que hacer, pero eso no quiere decir que esté todo malo. No es incompatible el que Chile tenga muchas virtudes con el que haya mucho que hacer todavía y, en ese sentido, yo creo que es una buena señal" el proyecto de Amazon, concluyó.