Dominga: Gobierno afirma que fallo de la Suprema "no implica una resolución de fondo al proyecto"

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) reaccionó este miércoles al fallo de la Corte Suprema, que ayer declaró inadmisibles los recursos de casación presentados por el Gobierno y organizaciones ambientalistas contra el controvertido megaproyecto Dominga.

Tras darse a conocer la sentencia, la empresa Andes Iron calificó el fallo como "histórico" y aseguró que "con este dictamen se pone fin a más de 12 años de trámites y litigios, despejando todo cuestionamiento jurídico y técnico, y abriendo paso a la construcción de Dominga".

Por lo anterior, esta mañana el MMA emitió un comunicado en el que precisa que "el pronunciamiento de la Corte Suprema no implica una resolución de fondo al proyecto y en su contenido establece que las sentencias del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta no son definitivas".

"La Corte Suprema también reafirma que la competencia para resolver sobre el proyecto minero portuario Dominga es del Comité de Ministros, órgano que ya tomó una decisión al respecto en enero de 2025", agrega la misiva.

La cartera subrayó que aún "quedan recursos judiciales pendientes de resolución, tanto en la Corte de Apelaciones de Antofagasta como en el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago".

En ese sentido, el MMA insistió en la importancia ecológica de la zona que comprende la controvertida iniciativa minera: "El Archipiélago de Humboldt es un ecosistema único en el mundo, patrimonio de todos los chilenos y las chilenas, y el Ministerio del Medio Ambiente continúa trabajando decididamente por su protección", puntualizó.

Respaldo desde el Congreso

La postura del Ejecutivo fue respaldada por parlamentarios detractores del proyecto, quienes señalaron que la resolución de la Corte Suprema no da luz verde al desarrollo de Dominga.

Algunos legisladores también hicieron un llamado a la ciudadanía a movilizarse para impedir el avance de la iniciativa.