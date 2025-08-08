Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago9.2°
Humedad100%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Economía | Sectores productivos | Minería

Sernageomin autorizó reinicio parcial de operaciones subterráneas en División El Teniente

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El órgano señaló que el reinicio de las faenas deberá desarrollarse "bajo estrictos estándares de seguridad, priorizando la protección de la vida de los trabajadores".

También exigió a Codelco "mantener un monitoreo continuo de la sismicidad y parámetros geotécnicos" de la mina, donde fallecieron seis trabajadores a causa de un derrumbe.

Sernageomin autorizó reinicio parcial de operaciones subterráneas en División El Teniente
 ATON (referencial)

Codelco aún no podrá retomar sus actividades en El Teniente, puesto que aún falta la autorización por parte de la Dirección del Trabajo (DT).

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) resolvió este viernes autorizar el reinicio parcial y progresivo de las operaciones subterráneas en la División El Teniente de Codelco.

La decisión se da ocho días después del fatídico derrumbe ocurrido el pasado jueves, que terminó con la muerte de seis trabajadores contratistas.

La medida permitirá retomar faenas solamente en los sectores Pilar Norte, Panel Esmeralda y Esmeralda, Pacifico Superior, Diablo Regimiento, Panel Reno, Dacita y Reservas Norte, tras constatarse en terreno que no presentan riesgos inminentes para la seguridad de las personas o instalaciones, detalló el organismo en un comunicado.

Asimismo, Sernageomin señaló que se mantendrá la paralización de operaciones en los sectores Recursos Norte, Andesita, Andes Norte y Diamante, debido a que se requieren "análisis técnicos más exhaustivos y la entrega de información complementaria por parte de la empresa (Codelco)".

"El Servicio instruyó que el ingreso a los sectores aún paralizados sólo podrá realizarse para ejecutar medidas correctivas y de seguridad. Además, exigió a la empresa mantener un monitoreo continuo de la sismicidad y parámetros geotécnicos, cumplir con los lineamientos operacionales y difundir el plan de reapertura a todos el personal, dejando registro de ello", puntualizó.

El órgano subrayó que el reinicio de las faenas deberá desarrollarse "bajo estrictos estándares de seguridad, priorizando la protección de la vida e integridad de los trabajadores y la estabilidad de las instalaciones mineras".

La autorización de Sernageomin es un paso previo para retomar las operaciones mineras, puesto que Codelco aún debe contar con la aprobación de la Dirección del Trabajo (DT), encargada de evaluar el cumplimiento de las condiciones laborales y de seguridad exigidas por ley.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada