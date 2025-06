Comisión mixta acordó nuevo fraccionamiento de la merluza, con piso de 45% para artesanales

La comisión mixta que revisa el proyecto de fraccionamiento pesquero acordó este miércoles una nueva distribución de la merluza común, con un piso de 45 por ciento para el sector artesanal, y un 55 por ciento dinámico para la industria; iniciativa que fue respaldada por el Ejecutivo.

Durante la tarde, los senadores Daniel Núñez (PC), David Sandoval (UDI) y Fidel Espinoza (PS) presentaron esta propuestam que trabajaron en conjunto, que terminó siendo respaldada por el ministro de Economía, Nicolás Grau, y posteriormente aprobada por los parlamentarios.

La iniciativa asegura una base de 45 por ciento de la distribución de la merluza común a los pescadores artesanales, pero su participación podría llegar al 50 por ciento dependiendo de la cuota global de la captura anual que se fije para cada año.

Es decir, dependiendo de si hay más o hay menos de 35.020 toneladas a distribuir entre artesanales e industriales, será mayor o menor el porcentaje que le corresponda al sector artesanal.

El ministro Grau explicó que "si la cuota global está en 35.020 toneladas, el sector artesanal tiene 45 por ciento. Si baja de eso, siempre mantiene el 45 por ciento".

En cambio, "si sube de eso, cada tonelada sobre 35.020 se va íntegramente al sector artesanal. ¿Hasta qué valor? Hasta 38.500 toneladas la cuota global... Es un aumento relativamente acotado para llegar a ese 50 por ciento. Después, si hay aumentos de la cuota aún mayores, se distribuye siempre 50 y 50, y eso queda como el régimen", detalló Grau.

"Evita el cierre" de la empresa Pacific Blue

"Yo he tenido dos reuniones de lobby con la empresa PacificBlu y mi impresión es que esta propuesta evita el cierre. Creo que es importante poner sobre la mesa cómo uno logra los dos objetivos", señaló Nicolás Grau, aludiendo a garantizar una cuota justa para los artesanales y dar sustentabilidad al sector industrial.

Justamente, una vez finalizada la sesión de la comisión, PacificBlu dejó sin efecto el anuncio de cierre que hizo hace un mes, valorando el nuevo acuerdo.

"Las decisiones tomadas (hoy) permiten restablecer condiciones mínimas para la sostenibilidad de nuestra operación, y así mantener el empleo formal que entregamos en Talcahuano y la Región del Biobío", dijo la firma a través de un comunicado.

AHORA| Ante nuevo acuerdo de Comisión Mixta en fraccionamiento de la merluza común (55% industria/45% artesanal) Pacific Blu revierte el anuncio de cierre, ya que así se garantizan sus operaciones en planta de Talcahuano @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) June 4, 2025

Distribución del besugo

Para cerrar el acuerdo en la mixta, se integró una nueva pescadería que no estaba dentro de las 21 que se legislaron en el proyecto: se trata del besugo, un pez que se extrae principalmente en la Región de Los Lagos.

La especie lleva bastantes años en veda, sin embargo, podría levantarse y su distribución será del 5 por ciento para el sector pesquero artesanal y de 95 por ciento para el sector industrial.

"Hoy sentimos alivio, porque el acuerdo alcanzado respeta las condiciones mínimas que requiere nuestra empresa para mantener una operación viable. A pesar de que se aprobó una reducción del fraccionamiento industrial del 60% vigente a un 50%, esta reducción quedó condicionada a la recuperación de la pesquería y al aumento de la cuota global, así como a la reapertura de la pesquería del besugo. De esta forma, el Parlamento y el Ejecutivo encontraron una forma de favorecer al sector artesanal sin perjudicar los

empleos industriales, cosa que valoramos", manifestó Marcel Moenne, gerente general de PacificBlu (ver archivo adjunto).

Brito arremetió contra Grau y Espinoza

El acuerdo de la comisión, sin embargo, ahora debe ser ratificado por la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado.

La mixta había determinado previamente una distribución de 52 por ciento para los pescadores artesanales y de 48 por ciento para el sector industrial, pero la entrega de información errada por parte del Gobierno y la amenaza de cierre de PacificBlu habían agriado el debate parlamentario.

La fórmula de hoy fue aprobada, en definitiva, con siete votos a favor, dos abstenciones, de los diputados Leonidas Romeo y Daniela Cicardini (PS), y un voto en contra, del diputado frenteamplista Jorge Brito, quien, asegurando representar a los pescadores artesanales de Valparaíso, criticó duramente al ministro Grau.

"Al Ejecutivo le pedimos siempre los límites: hace tres semanas nos dijo 52-48. Después de haber entregado un dato desactualizado nos dijo 50 y 50. La semana pasada nos reafirmó el 50 y 50, y ayer nos dijo un 45-55 en favor de la industria, si es que la cuota es inferior a 35.000 toneladas", alegó el parlamentario.

"Me parece que la economía y nuestra fuente de trabajo no es para hacer malabarismo", dijo Brito, que criticó que, ante una "oportunidad histórica", el Ejecutivo haya "roto acuerdos, condenando hasta el 2040 a una cuota que va a castigar a los únicos que no hacen pesca de arrastre de fondo".

"Quiero lamentar que sea una mayoría de otras regiones la que termine sacrificando a nuestras caletas a la pobreza", sentenció tras la votación.

Previamente, durante la sesión, y mientras la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, presentaba la propuesta de financiamiento, el presidente de la instancia, el senador Fidel Espinoza (PS) le llamó la atención a Brito porque escuchó que le murmuró algo al ministro Grau.

"Yo no voy a aceptar la amenaza que usted está haciendo al señor ministro: está amenazando de que 'están afuera los pescadores artesanales', y eso no se hace. Lo llamo al orden, diputado Brito", señaló Espinoza, generando tensión en la Sala.

En respuesta, el diputado señaló: "¿Cómo es posible, presidente, que usted haga esas acusaciones y que después no haya ni siquiera momento para la aclaración?".

Espinoza replicó: "¿Qué quiere? ¿Qué haya agresiones?".

"Lo que quiero en realidad es que en el país se reivindique la palabra empeñada. Cuando uno llega a un acuerdo, por lo menos yo lo respeto hasta el final. Hemos visto que esa no es la tónica del ministro de Economía, y eso es algo que a nosotros nos genera dificultades, porque construimos confianza con las comunidades, tanto el sector artesanal como industrial. No queremos interrumpir más la presentación, así que le pido, por favor, que no busque polemizar conmigo", le dijo Brito al senador socialista.