Con financiamiento del Gobierno Regional de Los Ríos y del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y Acuicultura de Pequeña Escala, miembros del Sindicato de Pescadores y Pescadoras de Isla Mancera realizaron una "gira técnica" por Valparaíso, Quintero y Santiago con miras a enriquecer y potenciar la oferta gastronómica de su caleta.

La experiencia incluyó un taller a cargo del barman Miguel Larraguibel (más conocido como "maldito barman"), quien ilustró a los trabajadores de la desembocadura del Río Valdivia sobre un verdadero mar de posibilidades innovadoras, como la michelada con choritos, el bloody mary con piure y ostra, el pisco sour de piure o el bajativo de negroni con luche.

La delegación también compartió con la chef Paula Báez, quien les impartió un taller de apertura y almacenamiento de ostras y cocina marina de moluscos congelados.

LEER ARTICULO COMPLETO