"Soluciones ya": Pescadores de Lebu emplazan al Gobierno por crisis de la jibia

La tensión aumenta en la provincia de Arauco a medida que se acerca la medianoche de este martes, fecha límite del ultimátum de 48 horas que los pescadores artesanales de Lebu dieron a las autoridades para encontrar una solución a la crisis generada por la escasez de jibia en la región.

Los trabajadores del mar advirtieron que, de no recibir una respuesta satisfactoria, iniciarán una serie de manifestaciones que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades en la zona. La medida surge tras múltiples mesas de trabajo que, según los pescadores, no han arrojado ningún resultado concreto para paliar la difícil situación económica que enfrentan.

El dirigente Saúl Lagos señaló que "les exigimos al gobierno central, al delegado regional, al delegado provincial, al gobernador y a todas las autoridades que estuvieron el día viernes con nosotros, en los acuerdos que tomamos y en los compromisos que asumimos, de cumplir esos compromisos, de cumplir las palabras. Esto es solamente una advertencia. Les exigimos soluciones ya".

La problemática de fondo es que el recurso marino no está disponible en la Región del Biobío, ya que se ha desplazado hacia otras zonas del país. Los pescadores locales no pueden seguirlo para realizar sus faenas, debido a que se exponen a ser sancionados con multas, lo que agrava aún más su imposibilidad de generar ingresos.

Con el plazo a punto de expirar, la comunidad y las autoridades permanecen a la expectativa de una posible respuesta que logre desactivar el conflicto y evite las movilizaciones anunciadas por los trabajadores de la jibia.