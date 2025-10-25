Jouannet: Es absolutamente un mito que Jeannette Jara haya liderado la reforma previsional

El diputado y timonel de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, afirmó en Cooperativa que es "absolutamente un mito" que la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, haya liderado en el Congreso -mientras era ministra del Trabajo- la tramitación y posterior aprobación de la histórica reforma de pensiones.

"Recuerdo que Jara andaba acá en La Araucanía planteando eso (la iniciativa) y haciendo una precampaña justo cuando asesinaron a unos trabajadores en un bus (de una empresa) forestal. Y yo le dije 'váyase a trabajar y a sacar adelante esta reforma en vez de andar haciendo una precampaña'", dijo el parlamentario en El Diario de Cooperativa.

En vez de la otrora titular del Trabajo, "el que sacó la reforma adelante fue el exministro (de Hacienda, Mario) Marcel. Él tuvo la autoridad política en esa época. Cuando se metió en la iniciativa, ahí empezó a avanzar y ahí empezó a dialogar mucho con nosotros", aseguró Jouannet.

"Soy un diputado -y es cierto que represento un partido pequeño-, pero yo nunca dialogué con Jeannette Jara para sacar la reforma adelante. Quien estuvo en la votación y quien fue a conversar conmigo, en un lobby político que se debe hacer, fue el ministro Marcel. Así que eso es lo primero que hay que desmitificar", expresó el timonel de Amarillos.

Finalmente, recordó que en la reforma previsional también jugaron un rol importante los partidos de oposición: "Éramos nosotros los que teníamos los votos para sacar esto adelante. Sin los votos de la oposición esto no pasaba. Teníamos la mayoría en ambas cámaras para sacarlo", indicó.

"(Así que) Jeannette Jara no fue la que lideró la reforma. No, eso me parece un poquito presuntuoso", remató después el diputado.