Ben Affleck descarta dirigir cinta de "Batman": "No haría algo para James Gunn"

Años después de que se hablara de que Ben Affleck iba a escribir, dirigir y protagonizar una película de "Batman", el propio actor descartó trabajar con James Gunn, el nuevo director ejecutivo de DC Studios.

En entrevista para The Hollywood Reporter, el actor de 50 años afirmó: "No dirigiría algo para el DC de James Gunn. Absolutamente no".

Y agregó: "No tengo nada en contra de James Gunn. Buen tipo, seguro que va a hacer un gran trabajo. Simplemente no me gustaría entrar y dirigir en la forma en que lo están haciendo. No estoy interesado en eso".

Affleck explicó que realmente "iba a dirigir una 'Batman' (pero) 'Justice League' me hizo decir: 'Estoy fuera. No quiero volver a hacer nada de esto nunca más. No soy adecuado'", aunque fue más allá: "Esa fue la peor experiencia que he visto en un negocio que está lleno de experiencias de mierda. Me rompió el corazón".